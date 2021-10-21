РФПИ надеется на вакцинацию 60 процентов россиян до конца года
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что россияне достигнут уровня вакцинации в 60% уже через два месяца. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
По словам Дмитриева, штамм «дельта» дал людям понять реальную опасность коронавируса. «Мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев» - заявил глава РФПИ.
Краткосрочные «каникулы» оправданы в нынешних эпидемических условиях, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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