Результаты ЕГЭ-2020 станут известны о 15 августа

После этого у всех вузов будет как минимум 10 дней для того, чтобы провести отбор, добавил Музаев.

В этом году в связи с коронавирусом ЕГЭ в обязательном порядке будут сдавать только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы. Как пишет РИА ФАН со ссылкой на Музаева, передать ЕГЭ для получения лучшего балла в этом году выпускники не смогут: резервные дни запланированы только для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине.

