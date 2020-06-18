Результаты ЕГЭ-2020 станут известны о 15 августа
Российские власти совместно с советом ректоров утвердили сроки проведения экзаменов и выдачи аттестатов с учётом переноса ЕГЭ и резервных дней для его сдачи в августе, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев. По его словам, график составлен из расчёта, что результаты ЕГЭ будут обработаны и выданы абитуриентам о 15 августа, передаёт ТАСС.
После этого у всех вузов будет как минимум 10 дней для того, чтобы провести отбор, добавил Музаев.
В этом году в связи с коронавирусом ЕГЭ в обязательном порядке будут сдавать только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы. Как пишет РИА ФАН со ссылкой на Музаева, передать ЕГЭ для получения лучшего балла в этом году выпускники не смогут: резервные дни запланированы только для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине.
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