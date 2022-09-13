Режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

Франко-швейцарский режиссер, кинокритик, актёр, сценарист, кинопродюсер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии. Об этом сообщили его близкие французскому изданию Liberation.

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Отмечается, что режиссер не был болен, «он просто устал». Режиссеру был 91 год.

Так, Годар является одним из режиссеров, стоявших у истоков французской «новой волны». Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.

Дебютный фильм режиссера «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.

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ФОТО: Carine Roth / Cinémathèque suisse
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