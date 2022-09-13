Режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии
Франко-швейцарский режиссер, кинокритик, актёр, сценарист, кинопродюсер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии. Об этом сообщили его близкие французскому изданию Liberation.
Отмечается, что режиссер не был болен, «он просто устал». Режиссеру был 91 год.
Так, Годар является одним из режиссеров, стоявших у истоков французской «новой волны». Его раннее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.
Дебютный фильм режиссера «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.
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