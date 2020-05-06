Режим самоизоляции в Москве не ослабнет после 12 мая
Режим самоизоляции, действующий в Москве с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, не будет упрощён после 12 мая. Об этом предупредил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе видеосовещания, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
При этом градоначальник заявил, что ситуация, складывающиеся с течением эпидемии в Москве, позволяет с 12 числа дать добро на возобновление работы всех промышленных предприятий и строек. Вместе с тем, предприятия сферы услуг по-прежнему будут закрыты. Глава государства одобрил такое решение.
Как подчеркнул Собянин, все составляющие режима самоизоляции будут неукоснительно выполняться, чтобы, в том числе, дать возможность функционировать большому числу промышленных предприятий.
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