Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 августа
Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на постановление губернатора края Вениамина Кондратьева.
Отмечается, что в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, а также контроль за людьми, которые должны находится на самоизоляции.
Ранее срок режима повышенной готовности заканчивался 3 августа. Согласно данным оперштаба, в регионе с 24 июля наблюдается прирост числа заражений, каждые сутки количество вырастает на 90-95 человек.
По словам Кондратьева, в регионе наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка. Он пояснил, что режим сохраняется из-за повышенного количества туристов.
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