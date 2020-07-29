Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 августа

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на постановление губернатора края Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, а также контроль за людьми, которые должны находится на самоизоляции.

Ранее срок режима повышенной готовности заканчивался 3 августа. Согласно данным оперштаба, в регионе с 24 июля наблюдается прирост числа заражений, каждые сутки количество вырастает на 90-95 человек.

По словам Кондратьева, в регионе наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка. Он пояснил, что режим сохраняется из-за повышенного количества туристов.



