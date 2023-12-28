Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах 2024 года
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что поставил подпись в поддержку Владимира Путина на президентских выборах 2024 года в избирательном штабе в Гостином дворе.
По его словам, он полностью поддерживает решение действующего главы государства избираться на новый срок.
«Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям... Вместе мы сможем больше», - написал он.
Градоначальник добавил, что при поддержке Путина «Москва стала одним из лучших мегаполисов мира».
Ранее в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в 2024 году выступила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путину доложили о росте производства танков в семь и снарядов в 50 раз
- Минобороны: Система ПВО уничтожила три штурмовика ВСУ
- СМИ: Анна Asti может лишиться гражданства России
- Зеленский: В 2023 году Украина получила от США 34 пакета военной помощи
- Число бронирований россиянами отелей в Абхазии на Новый год выросло вдвое
- Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря
- Режиссер «По щучьему велению» осудил запрет участников «голой вечеринки» Ивлеевой
- Минкультуры анонсировало съёмки 13 фильмов про школу и учителей
- Минэкономики ФРГ заявило о подготовке новых санкций против России
- В Москве открыли движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru