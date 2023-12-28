Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах 2024 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что поставил подпись в поддержку Владимира Путина на президентских выборах 2024 года в избирательном штабе в Гостином дворе.

Навка поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году

По его словам, он полностью поддерживает решение действующего главы государства избираться на новый срок.

«Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям... Вместе мы сможем больше», - написал он.

Градоначальник добавил, что при поддержке Путина «Москва стала одним из лучших мегаполисов мира».

Ранее в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в 2024 году выступила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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