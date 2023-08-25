«Репетиция бабьего лета»: Москвичам пообещали теплую и солнечную неделю

На будущей неделе жителей столичного региона ждет теплая погода, однако купальный сезон в Москве и Подмосковье уже завершился, сказал НСН Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН пообещал жителям столичного региона солнечную и теплую погоду на предстоящей неделе.

Метеоролог Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается
«Нынешняя пятница станет днем, который задаст тон погоде на ближайшие семь-восемь суток. На восток уходит циклоническая область, которая принесла Московскому региону осадки в последние несколько дней, атмосферное давление постепенно повышается. И в предстоящие выходные, и на будущей неделе москвичей ждет преимущественно солнечная и теплая погода, хотя дожди могут вернуться на стыке понедельника и вторника. Температура воздуха составит +20…+22 градуса, а в последний день календарного лета мы перейдем на более теплую часть антициклона — столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов. Правда, по утрам будет относительно прохладно, +10…+12 градусов. Такую погоду можно назвать репетицией бабьего лета», — сказал Шувалов.

Вместе с тем собеседник НСН подчеркнул, что купальный сезон в столичном регионе завершился.

«Я бы не рисковал залезть в воду. Температура воды понизилась до +12…+16 градусов, ведь среднесуточная температура уже не очень высокая», — подытожил он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что до конца календарного лета погода в столице будет переменчивой, солнечные дни будут сменяться дождливыми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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