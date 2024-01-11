Рэпер Vacio заявил, что не является приверженцем ЛГБТ-сообщества

На данный момент исполнитель находится под административным арестом после посещения скандальной вечеринки в клубе «Мутабор». Свое появление на вечере в одном носке он объяснил желанием выделиться в толпе гостей блогерши Насти Ивлеевой.

«Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал», - написал Vacio в новой публикации.

Музыкант добавил, что после случившегося намерен изменить вектор творчества. Планирует пропагандировать здоровый образ жизни, также попытается доказать аудитории, что алкоголь и наркотики – зло.

Ранее солист группы «Щенки» Максим Моисеев, выступивший на концерте в носке на половом органе, получил 10 суток ареста, передает «Радиоточка НСН».

