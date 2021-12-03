Рэпер Элджей оштрафован на 100 тысяч по статье о пропаганде наркотиков
3 декабря 202121:21
Рэпер Элджей получил штраф в размере 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Заседание прошло в Зюзинском суде. Рэпер на заседание не явился. Решение суда может быть обжаловано.
По данным СМИ, Элджей покинул Россию месяц назад и, возможно, пытается получить гражданство Кипра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Реестр СМИ-иноагентов пополнили четыре журналиста
- Рэпер Элджей оштрафован на 100 тысяч по статье о пропаганде наркотиков
- «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
- Литва попросила у ЕС поддержи в связи с блокировкой Китаем грузов
- Численность бедных в России снизилась и составила 11% населения страны
- Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах
- «Балтика» заявила о катастрофе на рынке пива
- Байден заявил о разработке инициатив по защите Украины от России
- США не выдает визу генконсулу РФ уже больше полугода
- Сын Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге
3 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru