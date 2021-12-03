Рэпер Элджей оштрафован на 100 тысяч по статье о пропаганде наркотиков

Рэпер Элджей получил штраф в размере 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание прошло в Зюзинском суде. Рэпер на заседание не явился. Решение суда может быть обжаловано.

По данным СМИ, Элджей покинул Россию месяц назад и, возможно, пытается получить гражданство Кипра.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафРэперы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры