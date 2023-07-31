Депутат Коган: В России будут взимать плату за вывоз мусора по факту
В России разрабатывают законопроект, согласно которому плата за вывоз мусора будет собираться не только по нормативу, но и по факту, заявил зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, новый механизм взимания платы за вывоз мусора рассматривается властями как более справедливый вариант.
На сегодняшний день россияне платят за вывоз мусора с каждого человека или за квадратный метр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru