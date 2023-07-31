Депутат Коган: В России будут взимать плату за вывоз мусора по факту

В России разрабатывают законопроект, согласно которому плата за вывоз мусора будет собираться не только по нормативу, но и по факту, заявил зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган в беседе с «Парламентской газетой».

«Помойка вместо рая!»: «Кривая линия НСН» нашла мусорный курорт и ростовскую Венецию

По его словам, новый механизм взимания платы за вывоз мусора рассматривается властями как более справедливый вариант.

На сегодняшний день россияне платят за вывоз мусора с каждого человека или за квадратный метр.

Ранее Госдума приняла закон об утилизации отходов от упаковки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:оплатаГосдумаМусор

Горячие новости

Все новости

партнеры