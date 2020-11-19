Ректор МГУ рассказал о выплатах студентам и аспирантам из-за перехода на дистант

МГУ выделит около 30 млн рублей на поддержку учащихся в связи с переходом на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом журналистам рассказал ректор университета Виктор Садовничий.

По словам руководителя вуза, меры поддержки рассчитаны также на преподавателей и научных сотрудников Московского университета.

Вуз выплатит по 10 тысяч рублей единовременно студентам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также учащимся, получающим социальную стипендию.

Аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие в «красной зоне», получат по 20 тысяч рублей.

Также ректор пообещал материальную поддержку нуждающимся студентам, обучающимся по договорам о платных образовательных услугах. Кроме того, учащихся этой категории, проживающих в общежитии, освободят от оплаты проживания с 16 ноября по 6 февраля.

По словам Виктора Садовничего, МГУ также покроет расходы на проезд студентам, которые вернутся домой на время ухудшения эпидемиологической обстановки.

Все расходы будут профинансированы из внебюджетных средств университета.

По приказу Минобрнауки для снижения риска распространения коронавируса все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционную форму обучения с 13 ноября по 6 февраля 2021 года. МГУ отправил студентов на дистанционку с 16 ноября.

