Рекордные 68 053 случая COVID-19 выявили в Великобритании за сутки
Рекордные 68 053 случая заражения и 1325 смертей от COVID-19 зафиксированы за сутки в Великобритании. Об этом сообщает Минздрав королевства.
Всего с начала пандемии коронавируса в стране выявили 2 957 472 случая заболевания, 79 833 человек скончались.
Власти Соединённого Королевства ввели общенациональный локдаун, ставший третьим по счёту. Гражданам страны разрешено выходить только в магазин, к врачу или на прогулку, а лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.
Кроме того, в Лондоне из-за распространения COVID-19 был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru