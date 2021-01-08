Рекордные 68 053 случая COVID-19 выявили в Великобритании за сутки

Рекордные 68 053 случая заражения и 1325 смертей от COVID-19 зафиксированы за сутки в Великобритании. Об этом сообщает Минздрав королевства.

Всего с начала пандемии коронавируса в стране выявили 2 957 472 случая заболевания, 79 833 человек скончались.

Власти Соединённого Королевства ввели общенациональный локдаун, ставший третьим по счёту. Гражданам страны разрешено выходить только в магазин, к врачу или на прогулку, а лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

Кроме того, в Лондоне из-за распространения COVID-19 был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

