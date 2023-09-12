Рейс Сочи - Омск сел на грунт в Новосибирской области
12 сентября 202306:23
Авиалайнер, выполнявший рейс по маршруту Сочи — Омск, сел на грунт в Новосибирской области, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, пострадавших нет. На борту самолета находятся 156 пассажиров.
Ранее самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Борт был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам.
Как сообщает Telegram-канал Baza, речь идет о лайнере «Уральских авиалиний». Он совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности под Новосибирском.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru