«Редкие исключения»: В Москве опровергли установку иностранных лифтов, кроме белорусских
Алексей Захаров заявил НСН, что в России можно встретить лифты из Словении, Киргизии, Болгарии, но их единицы.
В России устанавливают лифты только отечественных производителей, исключения делают для белорусских компаний, заявил в интервью НСН первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
В Москве жители пожаловались на то, что в доме были демонтированы шесть грузовых лифтов и начался монтаж лифтов от молдавского производителя. При этом через месяц работы были остановлены по причине отсутствия деталей для их завершения. Захаров эту информацию не подтвердил.
«Я бы не доверял этой информации от жителя Москвы. Мы ведем учет всех лифтов с 2011 года. Я не слышал никогда о лифтах из Молдавии. Я сейчас проверил по таблице на сайте – ни одного лифта из Молдавии нет. Мы берем данные из официального источника - из реестра деклараций, без которых лифт у нас не имеет права работать. Иногда попадаются экзотические лифты из Словении, Киргизии, Болгарии, это единицы, исключения. Что касается рынка в целом, устанавливаются лифты только российского производства, исключения делают только для Белоруссии», - рассказал он.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить дорожную карту по производству лифтов в России. Минпромторгу, Минстрою, Минфину, а также Ростехнадзору предстоит к 10 октября обеспечить утверждение документа. Кроме того, до 30 декабря ведомства должны предусмотреть возможность определения «средств, подлежащих высвобождению в связи со списанием регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам» в качестве источника финансирования замены лифтов в стране, передает «Радиоточка НСН».
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