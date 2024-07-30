«Редкие исключения»: В Москве опровергли установку иностранных лифтов, кроме белорусских

«Я бы не доверял этой информации от жителя Москвы. Мы ведем учет всех лифтов с 2011 года. Я не слышал никогда о лифтах из Молдавии. Я сейчас проверил по таблице на сайте – ни одного лифта из Молдавии нет. Мы берем данные из официального источника - из реестра деклараций, без которых лифт у нас не имеет права работать. Иногда попадаются экзотические лифты из Словении, Киргизии, Болгарии, это единицы, исключения. Что касается рынка в целом, устанавливаются лифты только российского производства, исключения делают только для Белоруссии», - рассказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить дорожную карту по производству лифтов в России. Минпромторгу, Минстрою, Минфину, а также Ростехнадзору предстоит к 10 октября обеспечить утверждение документа. Кроме того, до 30 декабря ведомства должны предусмотреть возможность определения «средств, подлежащих высвобождению в связи со списанием регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам» в качестве источника финансирования замены лифтов в стране, передает «Радиоточка НСН».

