Ребрышки и круассаны предложили исключить из списка социально значимых товаров
В Госдуме предложили исключить из списка социально значимых товаров продукты, которые перешли в категорию премиальных, например, круассаны и ребрышки. Об этом сообщили «Известия».
Вопрос о пересмотре списка социально значимых товаров обсуждался на совещании с чиновниками из ФАС депутатом Госдумы Сергеем Лисовским.
Депутат считает, что из списка можно исключить продукты, которые перешли в сегмент «премиум». Так, сейчас в перечне содержатся свиные ребра, круассаны и некоторые молочные продукты, которые могут быть для покупателей дорогими.
Сейчас в перечне 24 наименования. Цены на эти продукты могут регулировать, если в каком-то регионе цена на товары из перечня вырастет на 10% и более в течение двух месяцев.
Ранее доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин заявил, что наибольшему риску шринкфляции, то есть уменьшению объёма товара при сохранении цены, подвержены упаковки шоколада, кофе, чая и масла, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru