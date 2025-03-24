Ребрышки и круассаны предложили исключить из списка социально значимых товаров

Депутат считает, что из списка можно исключить продукты, которые перешли в сегмент «премиум». Так, сейчас в перечне содержатся свиные ребра, круассаны и некоторые молочные продукты, которые могут быть для покупателей дорогими.

Сейчас в перечне 24 наименования. Цены на эти продукты могут регулировать, если в каком-то регионе цена на товары из перечня вырастет на 10% и более в течение двух месяцев.

Ранее доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин заявил, что наибольшему риску шринкфляции, то есть уменьшению объёма товара при сохранении цены, подвержены упаковки шоколада, кофе, чая и масла, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

