СМИ: Аптеки начали отказываться от продаж психотропных препаратов
Число подлежащих предметно-количественному учету сильнодействующих психотропных лекарств в российских аптеках стало сокращаться, работать с такими препаратами невыгодно из-за контроля и регулируемых цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные онлайн-агрегатора «Мегаптека» и сервиса по поиску в приложении «Честный знак».
Так, в аптеках труднее найти транквилизаторы, российские и зарубежные препараты против эпилепсии. Дефицит таких лекарств возник и в столице, и в некрупных городах. В России зарегистрированы всего 20 сильнодействующих наркотических препаратов, отмечает телеканал «360». Проблемы с доступностью возникли по меньшей мере с восемью из них. В частности, лекарство против эпилепсии «Фризиум» (производство Sanofi) продается в 56 аптеках страны, его отечественный аналог «Клобазам» — в 150 аптеках по всей РФ, кроме того, в некоторых регионах нет транквилизатора «Золомакс» от латвийской Grindex и его аналога «Алпразоламом».
По данным экспертов, аптекам невыгодно продавать сильнодействующие психотропные препараты. Лекарства с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами могут отпускать только по рецепту, предоставляя в систему маркировки реквизиты рецепта на каждый проданный препарат. Также аптекам необходимо специальное разрешение на оборот таких лекарств, а хранить эти медикаменты следует в отдельных помещениях в особых сейфах. Продажа психотропных лекарств становится для сетей «жуткой головной болью».
Как отметили в Минздраве, аптеки сами принимают решение о продаже сильнодействующих психотропных лекарств, пишет Ura.ru.
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