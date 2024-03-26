Разворотнева: Перевод россиян на коммерческие тарифы выгоден только Минэнерго

Предложение Минэнерго о переходе россиян на тарифы коммерческих предприятий по электроэнергии призвано увеличить прибыль, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Отмечается, что для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение. Инициативу хотят проработать к 2025 году. Разворотнева не поддержала предложение.