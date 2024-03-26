Разворотнева: Перевод россиян на коммерческие тарифы выгоден только Минэнерго
Электроэнергетики направляют разные усилия на то, чтобы увеличить свою прибыль на фоне роста цен на техприсоединение, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева.
Предложение Минэнерго о переходе россиян на тарифы коммерческих предприятий по электроэнергии призвано увеличить прибыль, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Отмечается, что для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение. Инициативу хотят проработать к 2025 году. Разворотнева не поддержала предложение.
«Последние годы мы видим разнообразные усилия электроэнергетиков, направленные на увеличение прибыли. Это связано и с ростом цен на техприсоединение. С одной стороны, для них есть оправдание, потому что, действительно, очень большие расходы, связанные в том числе с восстановлением инфраструктуры на новых территориях. Мне кажется, что вместо того, чтобы пытаться как-то еще больше запутать ситуацию с расчетами и наложить на население и на промышленность еще большие расходы, следовало бы начать оптимизацию внутри хозяйства… Та реформа, которая была проведена Анатолием Чубайсом, когда были разделены производство, передача, сбыт, увеличила стоимость электроэнергии, потому что везде есть свой тариф», - сказала Разворотнева.
Депутат также допустила, что предложение Минэнерго может быть связано с большими объемами строительства в регионах, которые испытывают определенный дефицит энергомощностей.
«Возможно, Минэнерго рассчитывает на то, что наиболее активно развивающиеся регионы, которые испытывают дефицит мощности, в первую очередь Московский регион, пойдут на это. Возможно, есть расчеты, связанные с новым строительством. Если говорить про потребление электроэнергии промышленностью, то здесь, несмотря на то, что у нас есть некоторый рост, все-таки трудно предположить, что у нас ударными темпами будут развиваться энергоемкие производства, которые потребуют очень много энергии», - резюмировала собеседница НСН.
Ближайшая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланирована на 1 июля, в 2023 году тарифы не менялись. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов, передает «Радиоточка НСН».
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