«Разводят на деньги»: 72% россиян поддержали запрет рекламы услуг тарологов
Большинство россиян положительно оценили законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и гадалок, следует из опроса SuperJob.
Так, инициативу поддержали 72% россиян, а 18% признались, что хотят не только запрета рекламы, но и в целом запрета деятельности подобных «специалистов».
Опрошенные уверены, что подобные специалисты только «разводят граждане на деньги», что по факту нужно признать мошенничеством. При этом 12% граждан такой запрет не поддержали.
Законодатели бьют тревогу в связи с популярностью тарологов и уже внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в том числе тарологов. Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru