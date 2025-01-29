«Разводят на деньги»: 72% россиян поддержали запрет рекламы услуг тарологов

Опрошенные уверены, что подобные специалисты только «разводят граждане на деньги», что по факту нужно признать мошенничеством. При этом 12% граждан такой запрет не поддержали.

Законодатели бьют тревогу в связи с популярностью тарологов и уже внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в том числе тарологов. Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

