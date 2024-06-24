Разработчики игры «Клуб романтики» объявили об уходе из России
Игровая студия Your Story Interactive сообщила о том, что их популярный проект «Клуб романтики» прекратит работу на территории Российской Федерации. Причиной послужило нежелание разработчиков выполнять закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале «Клуба романтики».
Уточняется, что разработчик сожалеет о подобном исходе, однако не намерен удалять спорный контент, отражающий ценности компании и пропагандирующий разнообразие и инклюзивность.
Несмотря на ограничения работы проекта в России, в компании уточнили, что не планируют прекращать выпуск историй на русском языке.
Роскомнадзор внес в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, ссылки на популярную игру «Клуб романтики». Разработчиком игры является молдавская студия Your story interactive, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru