Разработчик заявил, что стать хакером может даже третьеклассник

По его словам, это связано с появлением программ-конструкторов вредоносного ПО, с помощью которых даже третьеклассник может попытаться взломать сеть промышленного предприятия, если отсутствует киберзащита надлежащего уровня.

Он отметил, что научится пользоваться таким программным обеспечением не сложнее, чем катание на скейтборде - в теории это может любой.

«Здесь примерно то же самое. Это требует некоторых личностных навыков: внимательности, собранности, усидчивости, способности целенаправленно прикладывать усилия для решения задачи, даже если с первого, со второго, с десятого раза это не получилось», – заключил эксперт.

Ранее неизвестные хакеры атаковали японскую корпорацию Sony, в сети оказались данные почти семи тысяч американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

