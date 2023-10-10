Российский стриминг запустил сериал про хакеров-супергероев

По словам режиссера-постановщика Марка Горобца, он давно планировал снять приключенческий блокбастер с множеством трюков, событий и с героями, в которых влюбится зритель.

Ранее стало известно, что участники шоу «Уральские пельмени» выпустят научно-популярный проект, сообщили в пресс-службе телеканала СТС. В шоу примут участие Дмитрий Брекоткин, Ева Жук, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов. По сюжету проекта герои будут создавать сказочные сюжеты и воплощать их в реальности, передает «Радиоточка НСН».

