Российский стриминг запустил сериал про хакеров-супергероев

Премьера сериала про русских хакеров «Короче, план такой» состоялась на платформе Wink.

Впервые авантюрную комедию от продюсера Вадима Галыгина можно было увидеть 4 октября в кинотеатре «Октябрь». Картина рассказывает о приключениях команды русских хакеров, у которых однажды все пошло не по плану. Ребятам предстоит сделать выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Команда выбирает второе и теперь на кону свобода и безопасность всего мира.

В сети появился трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо»

По словам режиссера-постановщика Марка Горобца, он давно планировал снять приключенческий блокбастер с множеством трюков, событий и с героями, в которых влюбится зритель.

Ранее стало известно, что участники шоу «Уральские пельмени» выпустят научно-популярный проект, сообщили в пресс-службе телеканала СТС. В шоу примут участие Дмитрий Брекоткин, Ева Жук, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов. По сюжету проекта герои будут создавать сказочные сюжеты и воплощать их в реальности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыСериалы

Горячие новости

Все новости

партнеры