Священник призвал высших иерархов РПЦ покаяться и раскрыть свои доходы
Настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске (Чувашия) Роман (Степанов) заявил о коррупции в Русской православной церкви и призвал высшие чины РПЦ покаяться и обнародовать декларации о доходах.
«Я предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе. Я предлагаю, чтобы патриарх, чтобы митрополит, архиепископы и епископы, все монастыри и храмы, и церковные образования приставили свои декларации», — предложил священник, выступив на YouTube-канале «pope Roman».
Священнослужитель подчеркнул, что церкви «пора перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживиться в материальном плане».
Московская патриархия пока не прокомментировала высказывания Степанова, отмечает Ura.ru.
Как позже рассказал отец Роман в интервью радиостанции «Говорит Москва», он решился на подобные заявления, так как его «терпению пришел конец». По словам священника, люди часто спрашивали его «по поводу имущества патриарха, имущества епископов, настоятелей, дорогих автомобилей».
«Я все это время пытался это оправдывать. Занимался апологией их имущества. Моему терпению просто пришел конец», — подчеркнул Степанов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- В «Талибане» заявили об отсутствии угроз для Афганистана со стороны ИГ
- В Москву придет бабье лето
- Талибы обязали женщин посещать университеты в никабах
- Священник призвал высших иерархов РПЦ покаяться и раскрыть свои доходы
- Талибы заявили, что мирные жители при взятии Панджшера не пострадали
- Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
- В России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения COVID-19
- Гражданку России задержали в Белоруссии по делу о клевете на Лукашенко
- На Украине снесли памятник дружбе Киева и Москвы
- В Москве задержан создатель финансовой пирамиды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru