«Разбираемся!»: В Госдуме объяснили дефицит вакцины от кори перебоями в логистике
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил НСН, что в государственных клиниках есть нехватка вакцины от кори.
В государственных клиниках наблюдается временный дефицит вакцины от кори из-за перебоев в логистике, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.
Врачи отмечают стремительный рост заболевания корью, который связывают с последствиями пандемии, а также дефицитом вакцин от кори в стране и растущими антипрививочными настроениями. В «Инвитро» и «СМ-Клинике» сообщили НСН, что запись на вакцинацию от кори приостановлена из-за отсутствия препаратов. В «Медси» отметили, что вакцина заканчивается. Тумусов пообещал, что ситуация скоро разрешится.
«В государственных клиниках ситуация такая же, так как сложности с логистикой, есть перебои, хотя вакцина есть. С этой ситуацией уже разбираются, поэтому скоро все наладится. Это всегда опасно, когда вакцины нет, а заболевание распространяется. Да, это всегда опасно, но я бы не сказал, что будут какие-то катастрофические последствия, так как все необходимые меры принимаются. У нас есть и импортные вакцины, но в основном наши», - рассказал Тумусов.
Также депутат подтвердил, что американская фармацевтическая компания MSD отозвала регистрацию в России вакцины от ветряной оспы «Варивакс». По словам депутата, Россия справится и с этими ограничениями.
«Они отозвали свою регистрацию. Конечно, они поступают плохо. В мире нигде нет такого, что по лекарствам были бы какие-то санкции, но они по каким-то своим соображениям лицензию отозвали. Мы сами можем справиться, потребуется время и средства», - заключил собеседник НСН.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» предупредил, что корь опасна тяжелыми последствиями и осложнениями, острый коревой энцефалит проявляется только через 6-7 лет и лишает человека многих функций, также заболевание может привести к слепоте.
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