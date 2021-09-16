Распоряжение МВД о запрете пребывания в России комика Идрака Мирзализаде приостановлено
Суд приостановил действие распоряжения министерства внутренних дел РФ о нежелательности пребывания в стране комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката стендапера Сергея Бадамшина.
Отмечается, что распоряжение не будет действовать до вступления решения суда в законную силу.
Напомним, ранее Мирзализаде подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к МВД РФ, в котором потребовал отменить решение о запрете его пребывания и проживания в России. Министерство признало нахождение в РФ комика, являющегося гражданином Белоруссии, пожизненно нежелательным.
МВД приняло такое решение из-за выражений Мирзализаде, «возбуждающих ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- В МВД опровергли сообщения об ужесточении санкций за автомобильные шторки
- Уголовное дело о склонении к беспорядкам после выборов возбужденно в РФ
- Распоряжение МВД о запрете пребывания в России комика Идрака Мирзализаде приостановлено
- К стройке реновационного жилья в Москве привлекут около 200 осуждённых
- Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru
- Лидеры стран ОДКБ согласовали план оснащения Коллективных сил современным вооружением
- В 90% жилых домов Москвы дали отопление
- За сутки в России подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
- Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге FIFA
- Умер экс-тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Ивкович
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru