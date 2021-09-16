Распоряжение МВД о запрете пребывания в России комика Идрака Мирзализаде приостановлено

Суд приостановил действие распоряжения министерства внутренних дел РФ о нежелательности пребывания в стране комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката стендапера Сергея Бадамшина.

Комик Идрак Мирзализаде потребовал от МВД РФ разрешить ему въезд в Россию

Отмечается, что распоряжение не будет действовать до вступления решения суда в законную силу.

Напомним, ранее Мирзализаде подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к МВД РФ, в котором потребовал отменить решение о запрете его пребывания и проживания в России. Министерство признало нахождение в РФ комика, являющегося гражданином Белоруссии, пожизненно нежелательным.

МВД приняло такое решение из-за выражений Мирзализаде, «возбуждающих ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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