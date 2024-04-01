Ракова заявила о трёхкратном росте студентов-бюджетников среди выпускников Москвы
Выпускников школ российской столицы, которые поступили на бюджетные места ведущих высших учебных заведений, стало в 2023 году почти в три раза больше. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, такой показатель стал результатом введения с прошлого года нового подхода к подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Одиннадцатиклассники проходят практикумы по выбранным для поступления предметам. Выпускники выбирают группы для занятий в зависимости от своих собственных намерений на получение результатов ЕГЭ.
Как отметила заммэра, проект уже продемонстрировал хорошие результаты.
«Число 100-балльников в столице увеличилось по некоторым предметам в несколько раз. Один из важных показателей – почти троекратный рост числа выпускников, которые сумели поступить на бюджетные места в вузы. Это подтверждает эффективность и успешность городского стандарта подготовки к ЕГЭ», - заявила Ракова.
Подход к обучению в выпускных классах в школах Москвы был изменён по просьбам самих учеников и их родителей. Так, непрофильные для себя предметы они заканчивают изучать в первой половине учебного года. Вторая половина посвящена практическим занятиям по предметам, которые 11-классники будут сдавать на ЕГЭ.
Ещё один важный показатель эффективности такого подхода - результаты первого года продемонстрировали серьёзное уменьшение числа выпускников с низкими баллами. Кроме того, значительно выросла доля выпускников с максимальными 100 баллами. По физике - в семь раз, по биологии - в пять, по русскому языку и литературе рост составил три раза.
Серьезную помощь в подготовке к ЕГЭ одиннадцатиклассникам оказывает Московская электронная школа.
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