Ракова заявила о трёхкратном росте студентов-бюджетников среди выпускников Москвы

Выпускников школ российской столицы, которые поступили на бюджетные места ведущих высших учебных заведений, стало в 2023 году почти в три раза больше. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, такой показатель стал результатом введения с прошлого года нового подхода к подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Одиннадцатиклассники проходят практикумы по выбранным для поступления предметам. Выпускники выбирают группы для занятий в зависимости от своих собственных намерений на получение результатов ЕГЭ.

Как отметила заммэра, проект уже продемонстрировал хорошие результаты.

«Число 100-балльников в столице увеличилось по некоторым предметам в несколько раз. Один из важных показателей – почти троекратный рост числа выпускников, которые сумели поступить на бюджетные места в вузы. Это подтверждает эффективность и успешность городского стандарта подготовки к ЕГЭ», - заявила Ракова.