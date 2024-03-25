Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня

Приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщает ТАСС.

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Отмечается, что дата старта приёмной компании была озвучена на совещании, в котором приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минцифры Максут Шадаев и прочие заинтересованные ведомства.

«Необходимо держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты», - заключил Чернышенко.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России следует на федеральном уровне закрепить статус студенческой семьи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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