Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня
Приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщает ТАСС.
Отмечается, что дата старта приёмной компании была озвучена на совещании, в котором приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минцифры Максут Шадаев и прочие заинтересованные ведомства.
«Необходимо держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты», - заключил Чернышенко.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России следует на федеральном уровне закрепить статус студенческой семьи, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Во Франции из-за угрозы взрыва закрыли около 30 школ
- Трамп назвал назначенный ему штраф вмешательством в выборы президента
- Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал, что второй сезон сериал не запланирован
- Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня
- Apple научилась обновлять выключенные iPhone в магазинах без распаковки коробок
- Актеру Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
- В центре Саратова запретят езду на электросамокатах
- СМИ: Блогерша Лерчек с мужем не явились на заседание суда по разводу
- Кабмин поддержал законопроект, продлевающий срок обжалования штрафов ГИБДД
- В России максимальная ставка по вкладам в марте снизилась до 14,7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru