Ракова: Более 42 тыс. москвичей открыли свое дело при помощи службы занятости

Свыше 42 тысяч москвичей с начала 2020 года оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии городской службы занятости населения. Такую статистику привела заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что чаще всего горожане – предприниматели ведут свой бизнес в сфере услуг, креативных индустриях или на маркетплейсах. Еще одна отличительная тенденция – мультизанятость. Этот формат означает, что самозанятые и предприниматели переключаются между разными проектами. Таким образом, они реализуют таланты сразу в нескольких профессиональных направлениях.