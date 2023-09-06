Ракова: Более 42 тыс. москвичей открыли свое дело при помощи службы занятости

Свыше 42 тысяч москвичей с начала 2020 года оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии городской службы занятости населения. Такую статистику привела заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что чаще всего горожане – предприниматели ведут свой бизнес в сфере услуг, креативных индустриях или на маркетплейсах. Еще одна отличительная тенденция – мультизанятость. Этот формат означает, что самозанятые и предприниматели переключаются между разными проектами. Таким образом, они реализуют таланты сразу в нескольких профессиональных направлениях.

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Городские власти активно поддерживают предпринимательскую активность жителей. В центрах «Моя работа» и «Моя карьера» действуют специальные программы для успешного бизнес-старта при помощи наставников. При этом 10% из числа начинающих предпринимателей, это москвичи в возрасте от 50 лет.

Среди партнеров службы занятости в направлении развития бизнес-инициатив числятся уже свыше 50 компаний и организаций. Под эгидой службы занятости населения города Москвы функционируют 59 офисов.

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Фото: www.mos.ru/Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы
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