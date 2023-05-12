Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года

Пиковая температура, отмечает Тишковец, пришлась на 15 часов. Ранее самым теплым днем в 2023 году было 24 апреля, тогда температура воздуха держалась в пределах 21,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал прогноз погоды на грядущие выходные.

