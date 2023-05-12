Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
12 мая 202319:41
Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух в столице прогрелся до плюс 21,2 градуса. Суббота ожидается еще теплее, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.
Пиковая температура, отмечает Тишковец, пришлась на 15 часов. Ранее самым теплым днем в 2023 году было 24 апреля, тогда температура воздуха держалась в пределах 21,1 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал прогноз погоды на грядущие выходные.
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru