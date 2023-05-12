Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года

Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года, воздух в столице прогрелся до плюс 21,2 градуса. Суббота ожидается еще теплее, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

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Пиковая температура, отмечает Тишковец, пришлась на 15 часов. Ранее самым теплым днем в 2023 году было 24 апреля, тогда температура воздуха держалась в пределах 21,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал прогноз погоды на грядущие выходные.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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