Путин заявил об острой нехватке рабочих
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил об острой нехватке представителей рабочих специальностей. Об этом сообщило РИА Новости.
По мнению российского лидера, работодатели должны поддерживать партнерские отношения с техникумами и колледжами для роста популярности и престижа рабочих профессий. Путин отметил, что надеется на активное участие профсоюзов в решении данного вопроса.
Призвал глава государства и к улучшению в России условий труда, а также к повышению доходов сотрудников. Президент подчеркнул, что страна должна стать «экономикой высоких зарплат».
Ранее Путин заявил, что зарплаты в России растут быстрее инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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