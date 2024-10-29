Путин заявил об острой нехватке рабочих

По мнению российского лидера, работодатели должны поддерживать партнерские отношения с техникумами и колледжами для роста популярности и престижа рабочих профессий. Путин отметил, что надеется на активное участие профсоюзов в решении данного вопроса.

Призвал глава государства и к улучшению в России условий труда, а также к повышению доходов сотрудников. Президент подчеркнул, что страна должна стать «экономикой высоких зарплат».

Ранее Путин заявил, что зарплаты в России растут быстрее инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

