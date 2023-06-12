Путин заявил о важности СВО для укрепления России

Спецоперация на Украине важна для укрепления России и защиты жителей Донбасса, заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени А. Вишневского в городе Красногорск Московской области.

Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ

Глава государства отметил, что спецоперация нужна для укрепления независимости страны. Долг России - защитить жителей Донбасса, подчеркнул президент.

«Они чувствуют себя частью нашего народа и наш с вами долг - встать на их защиту», - отметил Путин.

Россия и Украина вряд ли начнут переговоры до президентских выборов в США в 2024 году, сказал в интервью испанской радиостанции Odna Cero глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз ожидает, что Китай надавит на Москву и убедит ее начать диалог с Киевом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияВладимир Путин

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