Путин заявил о необходимости новых мер борьбы с пандемией
Президент России Владимир Путин заявил, что «для инфекций и пандемии не существует границ», сообщает ТАСС.
На сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» российский лидер отметил, что «эпидемия может затянуться». По его словам «будут сохраняться её неконтролируемые очаги», в связи с чем нужны новые меры для борьбы с ней.
Путин подчеркнул, что «необходимо извлечь уроки из текущей ситуации». По его словам следут повысить эффективность системы мониторинга «появления в мире подобных заболеваний и развития подобных ситуаций».
Кроме того президент России призвал оказать помощь Африке в обеспечении тестами и вакцинами от COVID-19, а также создать условия для совместной работы учёных всего мира для борьбы с коронавирусом.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной катастрофы «из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами», сообщает RT. По его словам, жители 49 обеспеченных государств получили уже десятки миллионов доз препарата, тогда как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru