Путин заявил о необходимости новых мер борьбы с пандемией

Президент России Владимир Путин заявил, что «для инфекций и пандемии не существует границ», сообщает ТАСС.

На сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» российский лидер отметил, что «эпидемия может затянуться». По его словам «будут сохраняться её неконтролируемые очаги», в связи с чем нужны новые меры для борьбы с ней.

Путин подчеркнул, что «необходимо извлечь уроки из текущей ситуации». По его словам следут повысить эффективность системы мониторинга «появления в мире подобных заболеваний и развития подобных ситуаций».

Кроме того президент России призвал оказать помощь Африке в обеспечении тестами и вакцинами от COVID-19, а также создать условия для совместной работы учёных всего мира для борьбы с коронавирусом.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной катастрофы «из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами», сообщает RT. По его словам, жители 49 обеспеченных государств получили уже десятки миллионов доз препарата, тогда как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок.

