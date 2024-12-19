Путин заявил, что сайтам для взрослых в РФ нужна «более интересная» альтернатива
Порносайты смотрят во всем мире, нужно не запрещать, а предложить людям что-то более захватывающее, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент подчеркнул, что эта проблема существует не только в России, а на всем континенте.
«Порносайты смотрят во всем мире. Это не только наша беда. Это как котлету заказать! Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить более интересную альтернативу, чтобы захватывало человека», - пояснил президент.
Ранее Путин назвал чрезвычайно чувствительным вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru