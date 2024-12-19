Путин заявил, что сайтам для взрослых в РФ нужна «более интересная» альтернатива

Порносайты смотрят во всем мире, нужно не запрещать, а предложить людям что-то более захватывающее, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Президент подчеркнул, что эта проблема существует не только в России, а на всем континенте.