Путин заявил, что сайтам для взрослых в РФ нужна «более интересная» альтернатива

Порносайты смотрят во всем мире, нужно не запрещать, а предложить людям что-то более захватывающее, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Президент подчеркнул, что эта проблема существует не только в России, а на всем континенте.

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«Порносайты смотрят во всем мире. Это не только наша беда. Это как котлету заказать! Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить более интересную альтернативу, чтобы захватывало человека», - пояснил президент.

Ранее Путин назвал чрезвычайно чувствительным вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина

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