«Перевел демонстративно!»: Путин рассказал, где держит свои деньги

«У меня был вклад в Сбере, а потом, когда банк «Россия» попал под санкции, я демонстративно перевел туда все средства. И зарплата туда, по-моему, приходит», - признался глава государства в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

Российский лидер отметил, отвечая на вопрос жителя Псковской области Валерия Семенова, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не сообщала ему о том, какой будет ключевая ставка ЦБ, отмечают «Известия». Однако Путин выразил надежду, что соответствующее решение будет принято в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.