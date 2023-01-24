Путин заявил, что россиян не так просто оболванить

Также Гладков заверил президента, что власти региона перевели свой информационный блок в круглосуточный режим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России начали распускать из-за рубежа. «Я предлагаю всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», - сказал Песков.

