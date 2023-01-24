Путин заявил, что россиян не так просто оболванить
Россиян не так просто оболванить и внушить неправдивую информацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
Губернатор региона с ним полностью согласился и привел примеры фейков: «То завтра идут танки, завтра Белгород захватят, завтра закидают снарядами, бомбами, бегите!».
Также Гладков заверил президента, что власти региона перевели свой информационный блок в круглосуточный режим.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России начали распускать из-за рубежа. «Я предлагаю всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», - сказал Песков.
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