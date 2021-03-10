Путин заявил, что россиян не будут удерживать от летнего отдыха за границей
Российские власти не будут искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
По словам главы государства, ряд государств уже анонсировали открытие границ для туристов.
Как отметил Путин, власти не намерены «искусственно держать» россиян в стране, однако гражданам, планирующим летний отдых за рубежом, следует учитывать ситуацию с распространением COVID-19 в других странах.
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