Путин заявил, что россиян не будут удерживать от летнего отдыха за границей

По словам главы государства, ряд государств уже анонсировали открытие границ для туристов.

Как отметил Путин, власти не намерены «искусственно держать» россиян в стране, однако гражданам, планирующим летний отдых за рубежом, следует учитывать ситуацию с распространением COVID-19 в других странах.

