Путин заявил, что люди требуют ощутимых перемен
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководителями думских фракций заявил, что люди требуют ощутимых перемен.
Он отметил, что перед выборами неизбежно повышается градус дискуссии и подстегивается межпартийной конкуренции. Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную значимость для поставленных в национальных проектах задач, которые должны улучшить жизнь людей.
«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, значимых результатов и перемен», – заключил Путин.
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