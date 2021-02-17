Путин заявил, что люди требуют ощутимых перемен

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководителями думских фракций заявил, что люди требуют ощутимых перемен.

Он отметил, что перед выборами неизбежно повышается градус дискуссии и подстегивается межпартийной конкуренции. Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную значимость для поставленных в национальных проектах задач, которые должны улучшить жизнь людей.

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«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, значимых результатов и перемен», – заключил Путин.



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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВыборыГосдумаПутин
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