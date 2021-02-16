СМИ: Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму

Президенту России Владимиру Путину могут предложить возглавить список кандидатов партии «Единая Россия» на будущих выборах в Госдуму. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что предложение главе государства может озвучить глава думской фракции Сергей Неверов 17 февраля в ходе встречи президента с депутатами Госдумы.

Ранее Ura.ru, ссылаясь на источник, сообщало о возможном участии Путина в думских выборах во главе федерального списка единороссов. По данным собеседника агентства, президент своим рейтингом поддержит партию и поможет ей во второй раз получить конституционное большинство в парламенте.

Глава государства уже возглавлял списки «Единой России» в 2007 году. Тогда партия набрала 64,3% голосов, победив с рекордным результатом, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВыборыЕдиная РоссияВладимир Путин
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