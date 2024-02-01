Путин встретился в Кремле с патриархом Кириллом

Российский лидер поздравил главу Русской православной церкви с пятнадцатилетием интронизации.

«Думаю, Вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. ... Спасибо Вам за Ваши труды», — обратился Путин к патриарху Кириллу.

В свою очередь, глава РПЦ поблагодарил президента, отметив «очень высокий уровень церковно-государственных отношений». Патриарх подчеркнул, что благодаря этому в стране были открыты новые епархии, храмы и монастыри, проводится широкая работа с молодежью. Кроме того, предстоятель церкви выразил благодарность президенту за поддержку всех россиян и помощь «самой церкви как институции».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия набрала духовную силу и стала «опорой православия во всем мире», пишет Ura.ru.

