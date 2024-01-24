Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре

Он отметил, что среди приезжих людей есть много тех, кто с уважением относится к российскому народу, культуре и традициям. Кроме того, Патриарх затронул вопрос о деятельности православных школ и гимназий, которых в стране, по его мнению, не хватает.

Ранее патриарх Кирилл заявлял, что массовый приток не желающих интегрироваться в общество мигрантов меняет облик российских городов, передает «Радиоточка НСН».

