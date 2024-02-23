Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Президент Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщили в Кремле.

Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества

Отмечается, что российский лидер почтил минутой молчания память погибших воинов.

«Вместе с главой государства в церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся военных училищ», — указали в Кремле.

Как сообщает ТАСС, Путин и Шойгу коротко пообщались, пока гости возлагали цветы к мемориалу. Церемония у Кремлевской стены завершилась торжественным маршем почетного караула и оркестра.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:День Защитника ОтечестваВладимир Путин

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