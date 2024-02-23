Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
23 февраля 202412:59
Президент Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что российский лидер почтил минутой молчания память погибших воинов.
«Вместе с главой государства в церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся военных училищ», — указали в Кремле.
Как сообщает ТАСС, Путин и Шойгу коротко пообщались, пока гости возлагали цветы к мемориалу. Церемония у Кремлевской стены завершилась торжественным маршем почетного караула и оркестра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru