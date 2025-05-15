Путин возглавил попечительский совет РАН

Попечительский совет Российской академии наук (РАН) возглавил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назначил себя соответствующим указом, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

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Также был утвержден состав членов нового органа в структуре РАН. Среди них премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, председатели Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава Сбербанка Герман Греф и президент академии Геннадий Красников.

Попечительский совет был создан в декабре 2024 года. Соответствующий закон был принят Госдумой и подписан президентом. К его задачам относятся продвижение важнейших достижений российской науки и использование стратегически значимых исследований. Он также формирует региональные отделения академии и отмечает максимальное количество ее членов. Участники совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Ранее в Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Михаил МишустинНаукаВладимир Путин

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