Путин возглавил попечительский совет РАН

Также был утвержден состав членов нового органа в структуре РАН. Среди них премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, председатели Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава Сбербанка Герман Греф и президент академии Геннадий Красников.

Попечительский совет был создан в декабре 2024 года. Соответствующий закон был принят Госдумой и подписан президентом. К его задачам относятся продвижение важнейших достижений российской науки и использование стратегически значимых исследований. Он также формирует региональные отделения академии и отмечает максимальное количество ее членов. Участники совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Ранее в Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

