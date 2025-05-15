Путин возглавил попечительский совет РАН
Попечительский совет Российской академии наук (РАН) возглавил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назначил себя соответствующим указом, который был опубликован на официальном портале правовой информации.
Также был утвержден состав членов нового органа в структуре РАН. Среди них премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, председатели Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава Сбербанка Герман Греф и президент академии Геннадий Красников.
Попечительский совет был создан в декабре 2024 года. Соответствующий закон был принят Госдумой и подписан президентом. К его задачам относятся продвижение важнейших достижений российской науки и использование стратегически значимых исследований. Он также формирует региональные отделения академии и отмечает максимальное количество ее членов. Участники совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Ранее в Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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