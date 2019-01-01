Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны

Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей. Как отмечает RT, соответствующий указ опубликован на интренет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, с этого года российским гражданам, постоянно проживающим в России, в Латвии, Литве и Эстонии и «являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны», производится «ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей». Она приурочена ко Дню победы.

Ранее НСН сообщала, что эксперты составили список российских городов, где в честь дня Победы запускают лучшие, самые яркие и мощные салюты. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «ТурСтат». В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.