Центр Москвы 24 апреля будет недоступен для автомобилистов

Подготовка к параду на Красной площади в столице внесёт коррективы в жизнь московских автомобилистов. Как отметили в Центре организации дорожного движения, завтра, с 21:00 и до окончания мероприятия движение транспорта будет закрыто по Тверской улице – на всем ее протяжении – до Садового кольца.

Также отмечается, что с десяти часов вечера для движения будет закрыта Ильинка, Варварка, Большой Москворецкий мост, а также улица Охотный ряд и Театральный проезд до Петровки и Моховая улица от Воздвиженки.

Между тем, более серьёзные перекрытия столичных улиц состояться 29 апреля и 4 мая – в эти дни состояться ночные репетиции парада на Красной площади. В них примет участие военная техника. 7 мая состоится генеральная репетиция парада Победы. Сам он, традиционно, пройдёт 9 мая, отмечает АГН Москва.

