Путин учредил орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

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К ордену также прилагаются описание ордена и рисунок, говорится в указе текста.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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