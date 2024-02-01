Путин учредил орден «За доблестный труд»
1 февраля 202415:21
Президент России Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
К ордену также прилагаются описание ордена и рисунок, говорится в указе текста.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru