Путин заявил, что участники спецоперации геройски сражаются

Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции (СВО) на Украине являются не только кадровые военные, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации

На заседании российского оргкомитета «Победа» он отметил, что это также добровольцы, контрактники и мобилизованные, а также сотрудникам правоохранительных органов, проявляющие героизм при выполнении боевых задач.

«Некоторые отдают жизнь за Россию», - заключил глава государства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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