Путин заявил, что участники спецоперации геройски сражаются

На заседании российского оргкомитета «Победа» он отметил, что это также добровольцы, контрактники и мобилизованные, а также сотрудникам правоохранительных органов, проявляющие героизм при выполнении боевых задач.

«Некоторые отдают жизнь за Россию», - заключил глава государства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

