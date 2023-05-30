Путин: Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно
Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно, отражая атаку беспилотников утром 30 мая.
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«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такой проблемой на базе Хмеймим в Сирии. Масштаб, конечно, несопоставим. Понятно, что нам нужно делать. Но меня больше беспокоит то, что они провоцируют нас на зеркальный ответ. Посмотрим, что можно с этим сделать. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство страны», - заявил Путин.
30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. В атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru