Путин: Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такой проблемой на базе Хмеймим в Сирии. Масштаб, конечно, несопоставим. Понятно, что нам нужно делать. Но меня больше беспокоит то, что они провоцируют нас на зеркальный ответ. Посмотрим, что можно с этим сделать. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство страны», - заявил Путин.

30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. В атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

