Путин рекомендовал губернаторам взять вакцинацию от COVID-19 под личный контроль

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов страны взять под личный контроль мероприятия по вакцинации от коронавируса. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства.

Отмечается, что губернаторам необходимо взять под контроль «информирование населения по вопросам вакцинации; обеспечение вакцинами в требуемом объеме медицинских организаций (пунктов вакцинации); достижение охвата населения вакцинацией в объеме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к данной инфекции на территории субъекта».

Кроме того, глава государства рекомендовал организовать ежесуточный мониторинг касающейся вакцинации ситуации в регионе, а также представление данных в Минздрав РФ.

Губернаторам необходимо предоставить соответствующие доклады до 15 августа и далее сообщать о ситуации один раз в месяц.

