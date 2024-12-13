Путин разрешил властям скрывать часть информации о своей работе
Российские власти всех уровней получили право скрывать часть информации о своей работе во время военного положения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что данные изменения «являются актуальным дополнением к существующему комплексу мер безопасности, с учётом современных реалий, связанных с ведением специальной военной операции».
Отмечается, что Генпрокуратура, Верховный суд и Следственный комитет РФ, согласно закону, смогут ограничивать доступ к информации о работе судов, органов прокуратуры и следствия на территориях, где действует военное положение.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за создание интернет-ресурсов для нелегального распространения и оборота персональных данных россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru