Путин разрешил властям скрывать часть информации о своей работе

Российские власти всех уровней получили право скрывать часть информации о своей работе во время военного положения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что данные изменения «являются актуальным дополнением к существующему комплексу мер безопасности, с учётом современных реалий, связанных с ведением специальной военной операции».

Отмечается, что Генпрокуратура, Верховный суд и Следственный комитет РФ, согласно закону, смогут ограничивать доступ к информации о работе судов, органов прокуратуры и следствия на территориях, где действует военное положение.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за создание интернет-ресурсов для нелегального распространения и оборота персональных данных россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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