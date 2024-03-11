Путин поручил создать раздел о льготах для участников СВО на портале госуслуг

Раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции создадут на портале госуслуг. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Депутат Нилов: Помощь ветеранам СВО позволит избежать «афганского синдрома»

Принять необходимые меры предстоит правительству РФ при участии Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Президент поручил создать на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» раздел, обеспечивающий информирование участвующих в СВО и членов их семей «о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах».

Исполнить поручение необходимо до 1 мая текущего года, ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил проработать предоставление выплат участникам СВО в ускоренном режиме, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ГосуслугиСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры