Путин поручил создать раздел о льготах для участников СВО на портале госуслуг
Раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции создадут на портале госуслуг. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщили в Кремле.
Принять необходимые меры предстоит правительству РФ при участии Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Президент поручил создать на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» раздел, обеспечивающий информирование участвующих в СВО и членов их семей «о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах».
Исполнить поручение необходимо до 1 мая текущего года, ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Владимир Путин поручил проработать предоставление выплат участникам СВО в ускоренном режиме, напоминает телеканал «360».
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