Путин поручил создать раздел о льготах для участников СВО на портале госуслуг

Принять необходимые меры предстоит правительству РФ при участии Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Президент поручил создать на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» раздел, обеспечивающий информирование участвующих в СВО и членов их семей «о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах».

Исполнить поручение необходимо до 1 мая текущего года, ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил проработать предоставление выплат участникам СВО в ускоренном режиме, напоминает телеканал «360».

