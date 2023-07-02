Путин раскритиковал Швецию из-за сожжения Корана и вспомнил о Петре I
2 июля 202314:56
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Дербент прокомментировал сожжение Корана в Швеции. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», - возмутился глава государства.
Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана. Инцидент произошел в Стокгольме 28 июня.
Министерство иностранных дел России назвало сожжение священной книги мусульман позорным нарушением прав верующих, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru