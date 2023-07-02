Путин раскритиковал Швецию из-за сожжения Корана и вспомнил о Петре I

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Дербент прокомментировал сожжение Корана в Швеции. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В Ираке прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана

«В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», - возмутился глава государства.

Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана. Инцидент произошел в Стокгольме 28 июня.

Министерство иностранных дел России назвало сожжение священной книги мусульман позорным нарушением прав верующих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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